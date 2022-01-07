- "NEW FACADE", Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 14
- 8 (963) 715-44-00
- bronitit@yandex.ru
МОНТАЖ САЙДИНГА и фасадных панелей в москве и московской области
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Монтаж фасадных панелей в Москве и МО
Давайте обновим ваш фасад вместе от 500 руб/м2?
Да, именно вместе, ведь ключевой момент нашей работы с заказчиками - партнерство и полное доверие. Монтаж фасадных материалов под камень - специализация, которой мы остаемся верными почти 20 лет. За это время наши бригады отделали столько объектов панелями различных производителей, что из них получился бы небольшой город. Город со счастливыми жителями.
Отделка цокольным сайдингом - для чего это нужно?
Цокольный сайдинг под кирпич и камень - это второе название фасадных панелей. Изначально их устанавливали на цокольную часть здания, ведь внушительная толщина не позволяла панели сломаться даже при сильной нагрузке, ее главная функция - защита фундамента. Именно благодаря большой толщине и безумно красивой фактуре этот материал любят в России все больше и больше! Наверняка, и вы видели красивый дом с фасадом из кирпича или камня, но вы даже не задумывались, что на самом деле он, скорее всего, отделан фасадными панелями.
Работы по монтажу панелей под камень
Вы решили улучшить фасад? Вы улучшите свою жизнь!
Ведь помимо эстетических свойств фасадные панели решают и дургие задачи:
1. Утепление дома. Этого можно добиться просто разместив под обрешеткой один слой утеплителя. если, в челом, дом теплый, хватит ваты 50 мм, если хотите утеплиться основательно - установим сотку. Разницы в цене работы нет, по материалам - небольшая.
2. Защита фасада. Если вы живете в деревянном доме - панели опд камень или кирпич сохранят фасад на долгие годы. Вам больше не нужно заниматься его обработкой от насекомых и покраской.
3. Сохранение цоколя. Как известно, Фундамент дома - это его основа. После установки панелей на цоколь, он будет более сухим и прослужит намного дольше. Вы избавите себя от затрат на его ремонт и обновление.
4. Инвестиции, которые окупятся. Собираетесь продавать дом? Отлично! Знаете ли вы, что любое строение, отделанное фасадными панелями, скроет абсолютно все недостатки фасада? Кроме того, вложенные средства в обновление фасада вы вернете с лихвой, даже останетесь в хорошем плюсе!
Все это вы сделаете руками наших бригад. Без ложной сткромности назовем руки этих ребят золотыми. Ну а компания "NEW FACADE" в свою очередь гарантирует:
Конкурентную цену
Мы славимся своей честностью! Никогда не добавляем к заявленной стоимости скрытые работы. Сколько скзаали при расчете - столько вы и заплатите. Все выявленные проблемы после начала работ - решим за наш счет.
Экспертов
Наши мастера - это строители с многолетним опытом. Их главная специализация - вентфасады, но они отлично разбираются в кровельных и дренажных работах. А также могут построить всё что угодно.
Короткий срок работ
Как правило, мы сдаем объект раньше заявленного срока. Как нам эжто удается. Все просто: в бринаде каждый мастер на своем месте. Он делает только то, что делает быстрее других своих коллег.
Договор и гарантию
Заключенный договор - это ваша безопасность. Производитель работ несет полную ответственность за результат своего труда. Посокльку стоимость отделки фасдаными панелями довольно высокая, этот документ вам крайне необходим!
Цена на монтаж фасадных панелей
Одно из преимуществ бригад Бронислава Титюлина - очень простой и прозрачный расчет стоимости отделочных работ. Мы не раздуваем смету. Мы считаем, что вы должны понимать, за что платите. Всего несоклько строк в смете являются выжимкой, которая показывает полную картину работ на объекте. В отличие от других фирм по монтажу сайдинга, мы не включаем в стоимость каждый оборот шуруповерта. Вы платите за результат.
Как выбрать бригаду по монтажу сайдинга под камень
Конечно, задача каждого домовладельца - хорошо сэкономить. Дешевый монтаж сайдинга - звучит заманчиво, но может стать началом больших проблем. Подумайте сами: фасад, кторый должен прослужить ни один десяток лет - можно ли доверить его обновление людям с неподтвержденной квалификацией?
Прежде чем закзаать отделку дома фасадными панелями, ознакомьтесь с этой таблицей. Она поможет вам сделать правильный выбор!
|NEW FACADE
|Частники
|Стоимость работ
|Стоимость работ четко фиксирована. Вы сами можете прикинуть цену, изучив раздел "Прайс". После заключения договра сумма не меняется. Она не самая низкая на рынке, но она конкурентная.
|Предлагают монтаж за копейки. На просьбу "расшифровать" стоимость обычно отвечают отказом или несут такую чушь, что поднимается давление...
|Расчет материала
|Ведется вручную. обоснована каждая планка и каждая панель идет в ход, чтобы было минимум отходов, чтобы сэкономить ВАШИ деньги!
|Прикидывают на глаз. В середине процесса оказывается, что материала не хватает. Вы едете докупать, несете дополнительные затраты. А в итоге остаетесь с кучей обрезков и остатков. Их можно сдать, но это время, транспорт, нервы...
|Качество работ
|Высокое. Потому что вы работаете с юидичесикм лицом, которое несет ответственность за все свои действия на объекте.
|Как правило низкое. Чаще всего частник работает сам на себя, поскольку просто не востребован на рынке добротных монтажных компаний.
|Гарантии
|Есть. 12 месяцев. Да хоть 24 - мы уверены в фасаде, который смонтировали. Все зависит от материала, но не от нашей работы. Она на 100% соответствует инструкции.
|"Гарантии? Конечно!" - вот и вся их гарантия. Только слова. Никаких документов. Даже офиса нет. Куда вы пойдете в случае чего?
|Уровень невроза
|Низкий. Крайне спокойный бригадир и работники. Интеллигентный подход - это одно из наших главных требований. Работники на объекте стараются сделать все, чотбы вы чуствовали себя комфортно.
|Вы делали хоть раз ремонт с неизвестными работягами? Если да, то понимаете, о чем речь. Речь даже не об отсутствии этики. Зачастую вы просто не понимаете, что происходит на объекте и когда все это закончится.
|Квалификация
|Подтверждена. Квалификационными экзаменами сотрудников - отменно знают как теорию загородного частного строительства в целом, так и практику монтажа фасадов. Ответят абсолютно на вопрос.
|Попробуйте проверить. Задайте пару вопросов: для чего нужна Доборная планка? Почему акрил дольше сохраняет цвет? Какой тип Системы крепления фасадов нужен для планок?.. Они точно не ответят.
|Сложные дизайны фасадов
|Сделаем. Абсолютно любой! Даже предложим свой.
|О чем вы говорите? Исключительно топорное исполнение.
Спасибо всем, кто выбирает бригады компании "NewFacade". От себя лично могу гарантировать высокое качество работ моих монтажников, ведь я лично контролирую каждый этап работ. А еще - каждый из моих работников сдал экзамен на знание как самой продукции, так и тонкостей монтажа. И это не только устный экзамен - это монтаж реального объекта, который после сдачи проверялся мной и экспертами заводов производителей сайдинга!
С уважением, Бронислав Титюлин.
Заказать отделку дома фасадными панелями
Прежде чем сделать заказ, ознакомьтесь с этапами работ. Для понимания вы составляем график, которого придерживаемся на 100% вне зависимости от погодных условий и форс-мажоров. Мы не боимся ни дождя, ни снега, ни сильного ветра. Наша работа всегда хороша - даже если вы решите монтировать фасадные панели зимой!
2 дня
Подписание договора и старт работ
Вы можете приехть в офис или обсужить все с нами по телефону. Мы вместе придумаем дизайн или рассчитаем материалы и работу по имеющимся чертежам и вашим идеям. Подпишем договор лично или дистанционно - как вам удобно. После подписания договора начинаем отделку - примерно через 3-4 дня.
4 дня
Установка обрешетки
Важно!!! Установка обрешетки - самый важный этап монтада сайдинга. И самый долгий. От качества установки профилей на фасад зависит его дальнейшая судьба, поэтому мы делаем это тщательно и скурпулёзно.
3 дня
Утепепление (если нужно)
Если утепление не нужно, этот этап пропускаем. Но, как правило, наши клиенты выбирают дополнительное утепление. Это недорого. Почему бы не сделать дом еще более эргономичным?
3 дня
Установка необходимых комплектующих
Перед монтажом панелей на фасад необходимо установить все необходимые планки: углы, откосы, наличники, Сатртовые и финишные элементы.
3 дня
Установка панелей на фасад
Монтаж самих панелей - самый простой и быстрый этап. За этим процессом интересно наблюдать. Можете взять камеру и снимтаь как ваш дом преображается за очень короткое время. Будет отличное видео на память.
1 день
Монтаж водосточной системы
Чаще всего водосточную систему приходится менять или устанавливать с нуля. Её наличие спасает фундамент здания от разрушения, а также отводит ливневые воды, предотвращая заболачиваение. Просим вас: не надо экономить на водостоке!
1 день
Сдача объекта
Счастливый день. Вы приминаете раоту! В 95% случаев мы не получаем никаких нареканий. Если же они имеются, мы в тот же денб устраняем все неточности или отрабатываем ваши пожелания.
Наши работы
За плечами бригад компании "Нью фасад" сотни объектов. Будьте уверены! Ваш дом не попадет на страницысэтого сайта без вашего разрешения. Мы никогда не хвастаемся работами, которые не получили одобрения для обнародования, ведь это ваш любимый дом, это ваша личная жизнь, которую мы бережем от посторонних глаз, если вы этого хотите. Это еще одно наше преимущество перед многочисленными бригадами-однодневками.
Отзывы
Ольга Борисова
Работа сделана очень быстро. Приятно удивило, что мастер ежедневно держал меня в курсе, а также обсуждал со мной все тонкие детали. Качество работы отменное, отношение мастера человеческое, приветливое. Всем рекомендую.
Андрей Куклешов
Адекватные парни, иначе мне было бы трудно вести разговор с другими. Реально все получилось как я и хотел, уважаю их труд. Не каждый день встретишь мужиков которые работаю головой и руками одинаково хорошо. Удачи.
Денис Давыдович
Работу выполнили, претензий нет, как я и хотел. В указанное время вложились, материал привезли, работу сделали, за собой убрали. Получилось дороже чем думали, но учитывая добротную работу согласились, решили — пусть дороже но хорошо.
Контакты
|Телефон
|8 (963) 715-44-00
|Адрес
|"NEW FACADE", Московская область, г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 14
|bronitit@yandex.ru
|Viber
|+79637154400