NEW FACADE Частники

Стоимость работ Стоимость работ четко фиксирована. Вы сами можете прикинуть цену, изучив раздел "Прайс". После заключения договра сумма не меняется. Она не самая низкая на рынке, но она конкурентная. Предлагают монтаж за копейки. На просьбу "расшифровать" стоимость обычно отвечают отказом или несут такую чушь, что поднимается давление...

Расчет материала Ведется вручную. обоснована каждая планка и каждая панель идет в ход, чтобы было минимум отходов, чтобы сэкономить ВАШИ деньги! Прикидывают на глаз. В середине процесса оказывается, что материала не хватает. Вы едете докупать, несете дополнительные затраты. А в итоге остаетесь с кучей обрезков и остатков. Их можно сдать, но это время, транспорт, нервы...

Качество работ Высокое. Потому что вы работаете с юидичесикм лицом, которое несет ответственность за все свои действия на объекте. Как правило низкое. Чаще всего частник работает сам на себя, поскольку просто не востребован на рынке добротных монтажных компаний.

Гарантии Есть. 12 месяцев. Да хоть 24 - мы уверены в фасаде, который смонтировали. Все зависит от материала, но не от нашей работы. Она на 100% соответствует инструкции. "Гарантии? Конечно!" - вот и вся их гарантия. Только слова. Никаких документов. Даже офиса нет. Куда вы пойдете в случае чего?

Уровень невроза Низкий. Крайне спокойный бригадир и работники. Интеллигентный подход - это одно из наших главных требований. Работники на объекте стараются сделать все, чотбы вы чуствовали себя комфортно. Вы делали хоть раз ремонт с неизвестными работягами? Если да, то понимаете, о чем речь. Речь даже не об отсутствии этики. Зачастую вы просто не понимаете, что происходит на объекте и когда все это закончится.

Квалификация Подтверждена. Квалификационными экзаменами сотрудников - отменно знают как теорию загородного частного строительства в целом, так и практику монтажа фасадов. Ответят абсолютно на вопрос. Попробуйте проверить. Задайте пару вопросов: для чего нужна Доборная планка? Почему акрил дольше сохраняет цвет? Какой тип Системы крепления фасадов нужен для планок?.. Они точно не ответят.